Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Санчо посвятил свой гол умершей няне

Санчо посвятил свой гол умершей няне
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал победу своей команды над командой Косово в матче отборочного турнира Евро 2020 (5:3). Свой гол Санчо посвятил умершей няне.

«Это была невероятная игра! Я рад забить свой первый гол за сборную Англии, это большие эмоции. Пропущенный на первой минуте мяч стал ошибкой с нашей стороны, но мы сделали всё, чтобы наверстать упущенное. Это многое значит для меня лично и для моей семьи. Это особенный день и особенный матч. Посвящаю гол своей няне, которая была моей большой поклонницей, но, к сожалению, умерла», — приводит слова Санчо пресс-служба УЕФА.

После четырёх сыгранных игр сборная Англии занимает первое место в группе A с 12 очками.

Фелиш: мои мячи не шли в ворота
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент