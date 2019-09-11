Санчо посвятил свой гол умершей няне
Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал победу своей команды над командой Косово в матче отборочного турнира Евро 2020 (5:3). Свой гол Санчо посвятил умершей няне.
«Это была невероятная игра! Я рад забить свой первый гол за сборную Англии, это большие эмоции. Пропущенный на первой минуте мяч стал ошибкой с нашей стороны, но мы сделали всё, чтобы наверстать упущенное. Это многое значит для меня лично и для моей семьи. Это особенный день и особенный матч. Посвящаю гол своей няне, которая была моей большой поклонницей, но, к сожалению, умерла», — приводит слова Санчо пресс-служба УЕФА.
После четырёх сыгранных игр сборная Англии занимает первое место в группе A с 12 очками.
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