Саутгейт: команда должна была играть лучше и чище
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча отборочного турнира Евро-2020 с Косово (5:3).
«У соперника было много игровых моментов. На самом деле, в этой игре были допущены многочисленные грубые ошибки, которые привели к голам, но я действительно доволен тем, что мы проявили самообладание и выиграли в этом матче. Но наша команда должна была играть лучше и чище. Я не думаю, что игрокам нужно что-то говорить, объяснять, все лучшие моменты в нашей игре были очевидны, как и ошибки», — приводит слова Сайтгейта пресс-служба УЕФА.
После четырёх туров сборная Англии занимает первое место в группе A с 12 очками. Следующий матч команда проведёт 11 октября со сборной Чехии.
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