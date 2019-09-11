Аргентина разгромила Мексику благодаря хет-трику Лаутаро и голу Паредеса

Сборная Аргентины одержала победу в товарищеском матче с Мексикой. Встреча прошла на стадионе «Аламодом» в Сан-Антонио (США) и завершилась со счётом 4:0.
Главным героем матча стал нападающий аргентинской команды Лаутаро Мартинес, которому удалось трижды поразить ворота соперника. При этом все свои результативные удары форвард нанёс в период с 17-й по 39-ю минуту. Ещё один гол на свой счёт, реализовав пенальти на 33-й минуте, записал полузащитник Леандро Паредес, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит».
В предыдущем товарищеском матче, который состоялся 6 сентября, сборная Аргентины сыграла вничью с Чили (0:0). В свою очередь Мексика разгромила США со счётом 3:0. Встреча прошла 7 сентября.
Результаты других товарищеских матчей:
Колумбия – Венесуэла – 0:0
США – Уругвай – 1:1
Эквадор – Боливия – 3:0
Гондурас – Чили – 2:1
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