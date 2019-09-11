Луис Адриано прокомментировал первый хет-трик за «Палмейрас»

Форвард «Палмейраса» Луис Адриано в социальной сети поделился эмоциями после победы над «Флуминенсе» (3:0) в матче 16-го тура чемпионата Бразилии. Экс-футболист «Спартака» отметился тремя голами.



«Рад, что смог забить три гола и помочь «Палмейрасу», это особый для меня вечер! Хочу поблагодарить болельщиков и Бога», — написал Адриано в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Адриано перешёл в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана» в статусе свободного агента. В составе российского клуба форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, а также отдал 15 результативных передач. Со «Спартаком» 32-летний Адриано стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Суперкубка России.