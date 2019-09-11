Оуэн: Каррагер умолял меня не переходить в «Реал»

Экс-футболист сборной Англии Майкл Оуэн вспомнил подробности перехода из «Ливерпуля» в «Реал» в 2004 году. По его словам, партнёр по команде Джейми Каррагер уговаривал его отказаться от трансфера.
«Когда я узнал об интересе «Реала», то не мог поверить в это. В тот момент рядом был только Карра, который буквально умолял: «Не уходи, не уходи». Но если бы я тогда отказал «Реалу», то не простил бы себе этого», – рассказал Оуэн в эфире talkSPORT.
По словам Майкла, он был настолько расстроен уходом из «Ливерпуля», что плакал по пути в аэропорт. При этом он не жалеет о своём решении.
«Это опыт, который я приобрёл. Поиграть на великом стадионе с Роналдо, Зиданом, Фигу, Бэкхемом и Роберто Карлосом дорогого стоит. Конечно, я надеялся вернуться в «Ливерпуль», но президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что не отпустит меня обратно, поскольку есть предложение от «Ньюкасла». Я бы не отказался играть в «Ливерпуле» всю свою карьеру, но тогда бы не получил того опыта, который имею сейчас», – подчеркнул Майкл.
- 11 сентября 2019
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