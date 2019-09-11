Розетти удивлён ситуацией вокруг арбитров в России

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти был удивлён происходящим в последнее время в российском судействе и попыткой некоторых клубов РПЛ вмешаться в работу руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова.
На прошедшем общем собрании клубов РПЛ некоторые команды лиги выразили неудовлетворение работой судей и открытое недоверие Егорову.
«Несколько недель назад Розетти звонил Егорову. Нужно понимать, что в любом европейском чемпионате невозможно представить ситуацию, когда клубы требуют снимать, назначать или ещё каким-либо образом пытаются вмешиваться в деятельность судей. В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за всё судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — цитирует РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.
- 11 сентября 2019
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