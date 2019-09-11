Охрана президента Сьерра-Леоне напала на журналистов во время отборочного матча

Во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Сьерра-Леоне и Либерии пострадали несколько журналистов. Францесса Барнард, Эстер Мари Самура из вещательной корпорации (SLBC) и Алиммама Камара, независимый репортёр, подверглись нападению со стороны охраны президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био который присутствовал на матче во Фритауне.



Как сообщает AIPSMedia, охрана агрессивно атаковала двух женщин-комментаторов и журналистку. Они не только подверглись насилию, охрана также отобрала телефон, которым пользовался один из журналистов, чтобы комментировать матч. Двое из пострадавших были доставлены в больницу и до сих пор там находятся.



Такое поведение было осуждено Ассоциацией спортивных писателей Сьерра-Леоне (SWASAL), которая продемонстрировала свою поддержку жертвам нападения.