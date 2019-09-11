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Ковач сообщил о создании нового командного совета в «Баварии» из шести игроков

Ковач сообщил о создании нового командного совета в «Баварии» из шести игроков
Футбол / Германия 0

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о создании нового командного совета, в который были включены шесть футболистов.

«Я представил команде новый совет, который будет её представлять. Помимо трёх капитанов в лице Нойера, Мюллера и Левандовского туда вошли Тьяго, Алаба и Киммих. Тьяго – настоящий лидер на поле и за его пределами, к тому же важно, что он знает испанский язык. Алаба уже долгое время находится в клубе и проделал долгий путь к этой роли. Киммих является отличным представителем молодых футболистов», — цитирует Ковача Sport Bild.

«Бавария» после трёх туров занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея в активе 7 очков и уступая лишь «РБ Лейпциг» (9).

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