Туран приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы

Полузащитник «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, который принадлежит «Барселоне», приговорён к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Как сообщает BBC, условный срок футболист получил за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение. В то же время Туран был оправдан по статье «Сексуальные домогательства».

Напомним, что в октябре прошлого года Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.



После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.