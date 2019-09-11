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Гризманн отреагировал на слова главы Федерации футбола Франции о гомофобии

Гризманн отреагировал на слова главы Федерации футбола Франции о гомофобии
Футбол / Франция 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал заявление президента национальной федерации футбола Ноэля Ле Гре.

«Я считаю, что останавливать матчи в подобных случаях – это очень хорошая практика. Вне зависимости от того, гомофобные выкрики звучат с трибун или расистские. Если мы будем останавливать матчи, людям это не понравится, и они прекратят выкрикивать эти вещи», — приводит слова Гризманна RTL.

Функционер ранее выступил против остановки матчей из-за гомофобных выкриков с трибун. Ле Гре сказал следующее: «Считаю, что матчи не заслуживали остановок. Мы должны идти на такие меры, если будет постоянное гомофобное проявление, целым стадионом. Но если среди 30 тысяч человек есть 2 тысячи дураков, я не хочу, чтобы 28 тысяч были наказаны», — сказал Антуан.

Ранее Гризманн выразил готовность в будущем поддержать футболиста, который публично объявит о своей нетрадиционной ориентации.

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