Министр спорта Франции раскритиковала главу Федерации за слова о гомофобии

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню прокомментировала заявление президента национальной Федерации футбола Ноэля Ле Гре.



Функционер ранее выступил против остановки матчей из-за гомофобных выкриков с трибун. Ле Гре сказал следующее: «Считаю, что матчи не заслуживали остановок. Мы должны идти на такие меры, если будет постоянное гомофобное проявление, целым стадионом. Но если среди 30 тыс. человек есть 2 тыс. дураков, я не хочу, чтобы 28 тыс. были наказаны».



«Позиция, которую выразил Ле Гре, заявив, что гомофобия и расизм – это совершенно разные вещи, неверна. В его словах прослеживается недостаточное знание темы», — приводит слова Марасиняню RTL.



Ранее на заявление Ле Гре отреагировал нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн.