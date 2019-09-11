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Министр спорта Франции раскритиковала главу Федерации за слова о гомофобии

Министр спорта Франции раскритиковала главу Федерации за слова о гомофобии
Футбол / Франция 0

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню прокомментировала заявление президента национальной Федерации футбола Ноэля Ле Гре.

Функционер ранее выступил против остановки матчей из-за гомофобных выкриков с трибун. Ле Гре сказал следующее: «Считаю, что матчи не заслуживали остановок. Мы должны идти на такие меры, если будет постоянное гомофобное проявление, целым стадионом. Но если среди 30 тыс. человек есть 2 тыс. дураков, я не хочу, чтобы 28 тыс. были наказаны».

«Позиция, которую выразил Ле Гре, заявив, что гомофобия и расизм – это совершенно разные вещи, неверна. В его словах прослеживается недостаточное знание темы», — приводит слова Марасиняню RTL.

Ранее на заявление Ле Гре отреагировал нападающий «Барселоны» и сборной Франции Антуан Гризманн.

Источник: RTL France

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