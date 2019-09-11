«Локомотив» назвал полную заявку на Лигу чемпионов

«Локомотив» определился с полным составом на групповой этап Лиги чемпионов. В список А попали 22 футболиста, в список В – семь, сообщает пресс-служба столичого клуба.

Список А



Вратари: Маринато Гильерме, Никита Медведев, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Мацей Рыбусь.

Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич, Жемалетдинов.



Список В



Вратарь: Илья Сухорученко.

Защитник: Михаил Лысов.

Полузащитники: Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков, Роман Тугарев.



На стадии группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Первый матч «железнодорожники» сыграют на выезде с «Байером» (18 сентября).