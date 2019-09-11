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Коутиньо рассказал, как Клопп отреагировал на его переход в «Баварию»

Коутиньо рассказал, как Клопп отреагировал на его переход в «Баварию»
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутиньо, права на которого принадлежат «Барселоне», рассказал о реакции главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа на его переход в летнее трансферное окно.

«Клопп прислал мне сообщение и пожелал удачи. Он сказал, что «Бавария» – большой клуб, а Бундеслига – отличный турнир. Он также сказал, что очень рад видеть меня в Германии», — приводит слова Коутиньо Sport Bild.

Коутиньо и Клопп работали вместе в «Ливерпуле» в период с 2015 по 2018 год, после чего бразилец перебрался в «Барселону». К «Баварии» 27-летний хавбек присоединился на правах годичной аренды с правом последующего выкупа.

В стартовавшем розыгрыше Бундеслиги Коутиньо успел принять участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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