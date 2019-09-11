Караваев: переход в «Зенит» – большой вызов, это топ-клуб

Новичок «Зенита» защитник Вячеслав Караваев в ходе своей презентации высказался о переходе из «Витесса», а также поделился мыслями о конкуренции в клубе и сборной России.
«Пока мне сложно сказать, как изменился футбол в России. Я провёл только первую тренировку. Чувствую себя отлично, готов на сто процентов и надеюсь помогать команде. Для меня переход в «Зенит» – это шаг вперёд. «Зенит» – топ-клуб. Для меня это большой вызов. Нужно очень много работать.
Конкуренция с Фернандесом в сборной и Смольниковым в «Зените»? Надо играть на своих сильных качествах, показывать свой футбол. Мы с Сергеем Семаком не обсуждали мою роль. Что касается моего вызова в сборную России, а не Смольникова, то тренерам виднее. Они решают, кого брать. Я работаю, делаю своё дело. Матч «Спартак» – «Зенит» я не видел, так как играл в тот день за «Витесс», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 11 сентября 2019
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