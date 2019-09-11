Осорио: туннель — прекрасная традиция «Зенита», несмотря на все удары и тычки

Новичок «Зенита» защитник Йордан Осорио в ходе своей презентации рассказал о своих задачах в стане петербургской команды.



«Я приехал с чёткой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм. Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание находится быстрее. Тем более в обороне играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке. Туннель для новичков — прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Это помогает новичку поскорее почувствовать себя частью коллектива. Я знал, что матч «Спартак» — «Зенит» очень важный. На такие игры футболисты настраиваются по-особенному, поэтому считаю победу Зенита заслуженной», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» объявил о переходе Осорио