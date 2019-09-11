Осорио: туннель — прекрасная традиция «Зенита», несмотря на все удары и тычки
Новичок «Зенита» защитник Йордан Осорио в ходе своей презентации рассказал о своих задачах в стане петербургской команды.
«Я приехал с чёткой целью как можно скорее стать частью команды и войти в ритм. Когда есть столько желания и уверенности в себе, взаимопонимание находится быстрее. Тем более в обороне играет Эмануэль Маммана, с которым мы говорим на одном языке. Туннель для новичков — прекрасная традиция, несмотря на все удары и тычки, которые я получил. Это помогает новичку поскорее почувствовать себя частью коллектива. Я знал, что матч «Спартак» — «Зенит» очень важный. На такие игры футболисты настраиваются по-особенному, поэтому считаю победу Зенита заслуженной», — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит» объявил о переходе Осорио
- 11 сентября 2019
-
15:41
-
15:30
-
15:24
-
15:10
-
15:04
-
14:57
-
14:50
-
14:31
-
14:24
-
14:03
-
13:50
-
13:48
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:06
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:32
-
10:25
-
10:07
-
09:44
-
09:34
-
09:28
-
09:25
-
09:10
-
08:27
Партнерский контент