РФС: матчи 1/16 Кубка России состоятся в один день – 25 сентября

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников рассказал о календаре и отметил, что все матчи 1/16 Кубка России пройдут в один день.

«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Кроме того РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день – 25 сентября», — отметил Мельников.