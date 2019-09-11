РФС: матчи 1/16 Кубка России состоятся в один день – 25 сентября
Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников рассказал о календаре и отметил, что все матчи 1/16 Кубка России пройдут в один день.
«Конечно же, мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ готовы всегда идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Кроме того РФС считает, что все участники розыгрыша Кубка должны быть в равных спортивных условиях. Поэтому в соответствии с регламентом мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России состоятся в один день – 25 сентября», — отметил Мельников.
- 11 сентября 2019
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