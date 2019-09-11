Источник: «Валенсия» уволит главного тренера Марселино и спортивного директора

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль в ближайшее время будет отправлен в отставку, утверждает журналист Эктор Гомес в своём «твиттере».
Также ожидается, что свой пост покинет спортивный директор «летучих мышей» Матеу Алемани. Решение об увольнении специалиста и функционера принял лично президент клуба Питер Лим.
Ранее сообщалось, что у главы «Валенсии» возник конфликт с Марселино и Алемани. Причиной недопонимания стало вмешательство Лима в спортивные дела клуба.
Марселино занимает пост главного тренера «Валенсии» с 2017 года. За время работы с командой он сумел два раза подряд выйти с ней в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне коллектив завоевал Кубок Испании. После трёх туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «летучие мыши», набрав 4 очка, занимают 10-е место.
- 11 сентября 2019
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:25
-
16:21
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:41
-
15:30
-
15:24
-
15:10
-
15:04
-
14:57
-
14:50
-
14:31
-
14:24
-
14:03
-
13:50
-
13:48
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:06
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:32