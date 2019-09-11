Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: «Валенсия» уволит главного тренера Марселино и спортивного директора

Источник: «Валенсия» уволит главного тренера Марселино и спортивного директора
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль в ближайшее время будет отправлен в отставку, утверждает журналист Эктор Гомес в своём «твиттере».

Также ожидается, что свой пост покинет спортивный директор «летучих мышей» Матеу Алемани. Решение об увольнении специалиста и функционера принял лично президент клуба Питер Лим.

Ранее сообщалось, что у главы «Валенсии» возник конфликт с Марселино и Алемани. Причиной недопонимания стало вмешательство Лима в спортивные дела клуба.

Марселино занимает пост главного тренера «Валенсии» с 2017 года. За время работы с командой он сумел два раза подряд выйти с ней в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне коллектив завоевал Кубок Испании. После трёх туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «летучие мыши», набрав 4 очка, занимают 10-е место.

Месси из-за дискомфорта не сыграет с «Валенсией», участие Суареса под вопросом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент