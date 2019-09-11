Источник: «Валенсия» уволит главного тренера Марселино и спортивного директора

Главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль в ближайшее время будет отправлен в отставку, утверждает журналист Эктор Гомес в своём «твиттере».



Также ожидается, что свой пост покинет спортивный директор «летучих мышей» Матеу Алемани. Решение об увольнении специалиста и функционера принял лично президент клуба Питер Лим.



Ранее сообщалось, что у главы «Валенсии» возник конфликт с Марселино и Алемани. Причиной недопонимания стало вмешательство Лима в спортивные дела клуба.



Марселино занимает пост главного тренера «Валенсии» с 2017 года. За время работы с командой он сумел два раза подряд выйти с ней в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне коллектив завоевал Кубок Испании. После трёх туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «летучие мыши», набрав 4 очка, занимают 10-е место.

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