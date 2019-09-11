Компани не сыграет в своём прощальном матче

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.



«Типичный я. Конец сезона я обычно всегда встречаю вне игры. Небольшое повреждение задней поверхности бедра», – приводит слова бельгийского футболиста журналист The Athletic Сэм Ли.



Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.

Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта» во время матчей