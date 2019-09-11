Конте зарабатывает в «Интере» больше, чем Сарри и Анчелотти вместе взятые

La Gazzetta dello Sport опубликовала оклады главных тренеров клубов итальянской Серии А. Самым высокооплачиваемым специалистом первенства оказался наставник «Интера» Антонио Конте, возглавивший команду в летнее межсезонье. Его годовой оклад составляет € 11 млн.



Второе и третье места в списке занимают Маурицио Сарри из «Ювентуса» (€ 5,5 млн) и Карло Анчелотти из «Наполи» (€ 5 млн) соответственно. Примечательно, что вместе эти тренеры получают меньше, чем Конте.



Полностью список выглядит следующим образом:



1. Антонио Конте («Интер») – € 11 млн

2. Маурицио Сарри («Ювентус») – € 5,5 млн

3. Карло Анчелотти («Наполи») – € 5 млн

4-5. Пауло Фонсека («Рома») – € 3 млн

4-5. Синиша Михайлович («Болонья») – € 3 млн

6. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – € 2,5 млн

7-8. Симоне Индзаги («Лацио») – € 2 млн

7-8. Марко Джампаоло («Милан») – € 2 млн

9-10. Эусебио Ди Франческо («Сампдория») – € 1,8 млн

9-10. Вальтер Маццарри («Торино») – € 1,8 млн

11. Винченцо Монтелла («Фиорентина») – € 1,5 млн

12-13. Роландо Маран («Кальяри») – € 1 млн

12-13. Роберто де Дзерби («Сассуоло») – € 1 млн

14. Фабио Ливерани («Лечче») – € 0,9 млн

15. Леонардо Семпличи (СПАЛ) – € 0,8 млн

16. Роберто Д’Аверса («Парма») – € 0,75 млн

17. Аурелио Андреацолли («Дженоа») – € 0,7 млн

18-19. Эудженио Корини («Брешия») – € 0,6 млн

18-19. Иван Юрич («Верона») – € 0,6 млн

20. Игор Тудор («Удинезе») – € 0,5 млн.