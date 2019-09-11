Конте зарабатывает в «Интере» больше, чем Сарри и Анчелотти вместе взятые

La Gazzetta dello Sport опубликовала оклады главных тренеров клубов итальянской Серии А. Самым высокооплачиваемым специалистом первенства оказался наставник «Интера» Антонио Конте, возглавивший команду в летнее межсезонье. Его годовой оклад составляет € 11 млн.
Второе и третье места в списке занимают Маурицио Сарри из «Ювентуса» (€ 5,5 млн) и Карло Анчелотти из «Наполи» (€ 5 млн) соответственно. Примечательно, что вместе эти тренеры получают меньше, чем Конте.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Антонио Конте («Интер») – € 11 млн
2. Маурицио Сарри («Ювентус») – € 5,5 млн
3. Карло Анчелотти («Наполи») – € 5 млн
4-5. Пауло Фонсека («Рома») – € 3 млн
4-5. Синиша Михайлович («Болонья») – € 3 млн
6. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») – € 2,5 млн
7-8. Симоне Индзаги («Лацио») – € 2 млн
7-8. Марко Джампаоло («Милан») – € 2 млн
9-10. Эусебио Ди Франческо («Сампдория») – € 1,8 млн
9-10. Вальтер Маццарри («Торино») – € 1,8 млн
11. Винченцо Монтелла («Фиорентина») – € 1,5 млн
12-13. Роландо Маран («Кальяри») – € 1 млн
12-13. Роберто де Дзерби («Сассуоло») – € 1 млн
14. Фабио Ливерани («Лечче») – € 0,9 млн
15. Леонардо Семпличи (СПАЛ) – € 0,8 млн
16. Роберто Д’Аверса («Парма») – € 0,75 млн
17. Аурелио Андреацолли («Дженоа») – € 0,7 млн
18-19. Эудженио Корини («Брешия») – € 0,6 млн
18-19. Иван Юрич («Верона») – € 0,6 млн
20. Игор Тудор («Удинезе») – € 0,5 млн.
- 11 сентября 2019
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:25
-
16:21
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:41
-
15:30
-
15:24
-
15:10
-
15:04
-
14:57
-
14:50
-
14:31
-
14:24
-
14:03
-
13:50
-
13:48
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:06
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:32