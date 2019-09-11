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Роналду: «Золотой мяч»? Я не живу, думая об индивидуальных наградах

Роналду: «Золотой мяч»? Я не живу, думая об индивидуальных наградах
Футбол / Испания 0

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал мнение по поводу возможного завоевания очередного «Золотого мяча».

«Я всегда говорю, что не живу футболом, думая об индивидуальных наградах. Всё это результат командных побед. Хотя это приятно, я не буду врать. Горжусь тем, что представляю свою сборную. Я счастлив не только из-за забитых голов, но и из-за того уровня, который был у нашей сборной в последние годы», – цитирует Marca Роналду.

Роналду отметился четырьмя голами в отборочном матче Евро-2020 с Литвой и помог своей команде добыть победу со счётом 5:1. Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина, который за время выступления в национальной команде поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.

Болельщик выбежал на поле и встал на колени перед Роналду, попросив селфи
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