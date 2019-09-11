Роналду: «Золотой мяч»? Я не живу, думая об индивидуальных наградах

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду высказал мнение по поводу возможного завоевания очередного «Золотого мяча».
«Я всегда говорю, что не живу футболом, думая об индивидуальных наградах. Всё это результат командных побед. Хотя это приятно, я не буду врать. Горжусь тем, что представляю свою сборную. Я счастлив не только из-за забитых голов, но и из-за того уровня, который был у нашей сборной в последние годы», – цитирует Marca Роналду.
Роналду отметился четырьмя голами в отборочном матче Евро-2020 с Литвой и помог своей команде добыть победу со счётом 5:1. Таким образом, количество голов 34-летнего форварда в отборочных турнирах этого соревнования достигло 25. По этому показателю Криштиану вышел на чистое первое место, обойдя бывшего нападающего сборной Ирландии Робби Кина, который за время выступления в национальной команде поразил ворота соперников в квалификации Евро 23 раза.
- 11 сентября 2019
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:25
-
16:21
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:41
-
15:30
-
15:24
-
15:10
-
15:04
-
14:57
-
14:50
-
14:31
-
14:24
-
14:03
-
13:50
-
13:48
-
13:13
-
13:01
-
12:43
-
12:40
-
12:22
-
12:01
-
11:47
-
11:45
-
11:25
-
11:23
-
11:06
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:32