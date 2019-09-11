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«Валенсия» объявила об отставке Марселино с поста главного тренера

«Валенсия» объявила об отставке Марселино с поста главного тренера
Футбол / Испания 0

«Валенсия» на своём официальном сайте объявила об отставке Марселино Тораля с поста главного тренера команды.

Причины ухода специалиста не разглашаются, однако ранее сообщалось, что решение о его увольнении принял лично президент «летучих мышей» Питер Лим, с которым у него возник конфликт. Причиной недопонимания между функционером и специалистом стало вмешательство первого в спортивные дела клуба.

«Клуб благодарит Марселино за его вклад и отношение к работе в течение этих двух лет. Мы желаем ему успехов в будущем», — говорится в сообщении «летучих мышей».

Марселино занимал пост главного тренера «Валенсии» с 2017 года. За время работы с командой он сумел два раза подряд выйти с ней в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне коллектив завоевал Кубок Испании. После трёх туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «летучие мыши», набрав 4 очка, занимают 10-е место.

Источник: «Валенсия» уволит главного тренера Марселино и спортивного директора
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