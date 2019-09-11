«МЮ» готов обменять Погба в «Реал» на Крооса
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает El Chiringuito в своём «твиттере».
Согласно информации источника, «красные дьяволы» заинтересованы в том, чтобы в сделку по французу был включён хавбек «сливочных» Тони Кроос. В то же время «Королевский клуб» продолжает контактировать с игроком «МЮ», рассчитывая заполучить его уже в зимнее трансферное окно.
Напомним, «Реал» проявлял интерес к Погба минувшим летом. Впрочем, «Королевский клуб» не сумел договориться по трансферу игрока.
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл четыре матча в чемпионате Англии и отдал две результативные передачи.
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