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«МЮ» готов обменять Погба в «Реал» на Крооса

«МЮ» готов обменять Погба в «Реал» на Крооса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает El Chiringuito в своём «твиттере».

Согласно информации источника, «красные дьяволы» заинтересованы в том, чтобы в сделку по французу был включён хавбек «сливочных» Тони Кроос. В то же время «Королевский клуб» продолжает контактировать с игроком «МЮ», рассчитывая заполучить его уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, «Реал» проявлял интерес к Погба минувшим летом. Впрочем, «Королевский клуб» не сумел договориться по трансферу игрока.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл четыре матча в чемпионате Англии и отдал две результативные передачи.

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