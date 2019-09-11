«Ротор» объявил о расставании со старшим тренером Могилевским

«Ротор» на своём официальном сайте объявил о расставании со старшим тренером Павлом Могилевским.
«Руководство СК «Ротор» приняло решение досрочно расторгнуть договор со старшим тренером Павлом Могилевским. Вместе с Могилевским клуб покинет тренерский штаб.
Решение о прекращении трудовых отношений принято в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в последних матчах.
Павел Могилевский работал в команде с 2017 года.
«Ротор» выражает благодарность за время, проведённое в клубе, за профессионализм и преданность делу. И желает удачи в дальнейшей карьере.
К матчу с воронежским «Факелом» команду будет готовить главный тренер Игорь Меньщиков», — сказано в сообщении волгоградского клуба.
В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» занимает третье место, набрав в 12 матчах 22 очка. При этом три из последних четырёх встреч команда проиграла.
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