«Ротор» объявил о расставании со старшим тренером Могилевским

«Ротор» на своём официальном сайте объявил о расставании со старшим тренером Павлом Могилевским.

«Руководство СК «Ротор» приняло решение досрочно расторгнуть договор со старшим тренером Павлом Могилевским. Вместе с Могилевским клуб покинет тренерский штаб.

Решение о прекращении трудовых отношений принято в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в последних матчах.

Павел Могилевский работал в команде с 2017 года.

«Ротор» выражает благодарность за время, проведённое в клубе, за профессионализм и преданность делу. И желает удачи в дальнейшей карьере.

К матчу с воронежским «Факелом» команду будет готовить главный тренер Игорь Меньщиков», — сказано в сообщении волгоградского клуба.

В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» занимает третье место, набрав в 12 матчах 22 очка. При этом три из последних четырёх встреч команда проиграла.