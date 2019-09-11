Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ротор» объявил о расставании со старшим тренером Могилевским

«Ротор» объявил о расставании со старшим тренером Могилевским
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Ротор» на своём официальном сайте объявил о расставании со старшим тренером Павлом Могилевским.

«Руководство СК «Ротор» приняло решение досрочно расторгнуть договор со старшим тренером Павлом Могилевским. Вместе с Могилевским клуб покинет тренерский штаб.

Решение о прекращении трудовых отношений принято в связи с неудовлетворительными спортивными результатами в последних матчах.

Павел Могилевский работал в команде с 2017 года.

«Ротор» выражает благодарность за время, проведённое в клубе, за профессионализм и преданность делу. И желает удачи в дальнейшей карьере.

К матчу с воронежским «Факелом» команду будет готовить главный тренер Игорь Меньщиков», — сказано в сообщении волгоградского клуба.

В турнирной таблице ФНЛ «Ротор» занимает третье место, набрав в 12 матчах 22 очка. При этом три из последних четырёх встреч команда проиграла.

Капитан «Сочи» перешёл в «Ротор»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент