Власти Ирана разрешили болельщицам посещать матчи сборной перед ЧМ-2022

Представитель правительства Ирана Али Рабии в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 сообщил, что правительство страны согласилось допускать болельщиц на матчи национальной команды.
«Правительство согласно на присутствие женщин на стадионах. В настоящий момент женщины могут посещать все матчи национальной команды Ирана», — приводит слова Рабии официальный сайт правительства Ирана.
Напомним, женщинам в Иране запрещено посещать матчи мужских футбольных команд и присутствовать на стадионах. Ранее супруга нидерландского полузащитника Кевина Янсена была вынуждена покинуть стадион во время дебютного матча мужа за новый клуб — иранский «Гол Гохар Сиржан». Девушку попросили покинуть стадион в силу местных обычаев.
Сборная Ирана сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Камбоджи 10 октября. Чемпионат мира—2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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