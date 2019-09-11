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Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака» и провели тренировку

Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака» и провели тренировку
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 11 сентября, «Спартак» провёл очередную тренировку на базе в Тарасовке в рамках подготовки к матчу Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщает пресс-служба московской команды.

В занятии также принимали участие игроки, вернувшиеся из расположения своих национальных команд. Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев работали с командой уже 10 сентября, а сегодня к ним присоединились Георгий Джикия и Роман Зобнин. Александр Максименко, Николай Рассказов и Наиль Умяров, выступавшие за молодёжную сборную России, а также чешский игрок Алекс Крал приступят к тренировкам завтра, 12 сентября, аргентинец Эсекель Понсе — 13 сентября.

Матч чемпионата России «Спартак» — «Урал» пройдёт 14 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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