Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака» и провели тренировку

Сегодня, 11 сентября, «Спартак» провёл очередную тренировку на базе в Тарасовке в рамках подготовки к матчу Российской Премьер-Лиги с «Уралом», сообщает пресс-служба московской команды.



В занятии также принимали участие игроки, вернувшиеся из расположения своих национальных команд. Джано Ананидзе и Зелимхан Бакаев работали с командой уже 10 сентября, а сегодня к ним присоединились Георгий Джикия и Роман Зобнин. Александр Максименко, Николай Рассказов и Наиль Умяров, выступавшие за молодёжную сборную России, а также чешский игрок Алекс Крал приступят к тренировкам завтра, 12 сентября, аргентинец Эсекель Понсе — 13 сентября.



Матч чемпионата России «Спартак» — «Урал» пройдёт 14 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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