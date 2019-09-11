Объявлено время начала матчей 1/16 финала Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал время начала матчей 1/16 финала Кубка страны. Все игры этой стадии турнира состоятся в среду, 25 сентября.
12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный)
12.00 мск. «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва)
15:00 мск. «Томь» (Томск) — «Тамбов»
15.30 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
18:00 мск. «Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)
18:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»
18:30 мск. «Шинник» (Ярославль) — «Сочи»
18.30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) —«Спартак» (Москва)
18.30 мск. «Мордовия» (Саранск) — «Ростов»
19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Краснодар»
19:00 мск. «Чертаново» (Москва) — «Оренбург»
19:00 мск. «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)
19:00 мск. «Химки» — «Рубин» (Казань)
19.00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург)
19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
21:30 мск. «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва).
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