Объявлено время начала матчей 1/16 финала Кубка России

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал время начала матчей 1/16 финала Кубка страны. Все игры этой стадии турнира состоятся в среду, 25 сентября.

12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный)

12.00 мск. «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва)

15:00 мск. «Томь» (Томск) — «Тамбов»

15.30 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

18:00 мск. «Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)

18:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»

18:30 мск. «Шинник» (Ярославль) — «Сочи»

18.30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) —«Спартак» (Москва)

18.30 мск. «Мордовия» (Саранск) — «Ростов»

19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Краснодар»

19:00 мск. «Чертаново» (Москва) — «Оренбург»

19:00 мск. «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)

19:00 мск. «Химки» — «Рубин» (Казань)

19.00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург)

19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)

21:30 мск. «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва).