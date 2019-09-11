Отец Кузяева: Далер — очень востребованный футболист

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал ситуацию с будущим своего сына.

«Новый контракт с «Зенитом»? Пока ничего не могу вам сказать. Далер – основной игрок «Зенита». Просто он восстанавливается после травмы. Это первая задача. Когда он полностью восстановится — один бог знает. Травмы – серьёзная вещь. Здесь сложно прогнозировать.

Давайте сначала Далер выздоровеет, а потом будем говорить. Обращения из других клубов? Давайте пока эта информация останется между мной и Далером. Далер — очень востребованный футболист. Чтобы люди понимали», — цитирует Адьяма Кузяева «Спорт день за днём».

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Ахмата» летом 2017 года. В текущем сезоне он принял участие в четырёх матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности 43 минуты.