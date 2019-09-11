К.-П. Боатенг: Дембеле — маленький мальчик, который зарабатывает слишком много
Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о бывшем партнёре по «Барселоне» Усмане Дембеле. Ранее стало известно, что в каталонском клубе недовольны поведением французского футболиста.
«Усман Дембеле — маленький мальчик, который зарабатывает слишком много денег. Ему стоит указать верное направление. Его словно бросили в гигантский бассейн стоимостью € 150 млн, и он до сих пор не понимает, как в нём плавать, как вести себя. Он просто хочет играть в футбол», — приводит слова Боатенга Goal.com.
Напомним, во второй половине минувшего сезона Боатенг выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. В испанском чемпионате 32-летний ганский полузащитник отыграл за каталонскую команду в общей сложности четыре матча.
К-П. Боатенг: теперь могу говорить, что играл на «Камп Ноу» вместе с Месси
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