К.-П. Боатенг: Дембеле — маленький мальчик, который зарабатывает слишком много

Полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о бывшем партнёре по «Барселоне» Усмане Дембеле. Ранее стало известно, что в каталонском клубе недовольны поведением французского футболиста.



«Усман Дембеле — маленький мальчик, который зарабатывает слишком много денег. Ему стоит указать верное направление. Его словно бросили в гигантский бассейн стоимостью € 150 млн, и он до сих пор не понимает, как в нём плавать, как вести себя. Он просто хочет играть в футбол», — приводит слова Боатенга Goal.com.

Напомним, во второй половине минувшего сезона Боатенг выступал в составе «Барселоны» на правах аренды. В испанском чемпионате 32-летний ганский полузащитник отыграл за каталонскую команду в общей сложности четыре матча.