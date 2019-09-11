Четырёхлетний сын Месси сымитировал празднование гола отцом

Средний сын капитана «Барселоны» Лионеля Месси Матео сымитировал празднование гола своим отцом.

Видео доступно в «твиттере» TNT Sport.

Отметим, что Месси и его супруга Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей. Старшему Тьяго этой осенью исполнится семь лет. Матео сегодня, 11 сентября, празднует свой четвёртый день рождения. Младшему Чиро весной исполнился один год.

Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2005 года. Всего за каталонский клуб он провёл 687 матчей и забил 603 мяча. Он является лучшим бомбардиром в истории сине-гранатовых. По количеству сыгранных матчей за клуб он уступает только Хави (787). В общей сложности с «Барсой» он выиграл 34 трофея. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.