УЕФА выбрал название для третьего еврокубкового турнира

Третий еврокубковый турнир под эгидой УЕФА получит название «Лига конференций», сообщает Bild.



По информации источника, первый розыгрыш турнира может начаться с сезона-2021/22. Лига конференций станет третьим по статусу еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ожидается, что формат проведения соревнований будет схож с форматом Лиги чемпионов — 32 команды будут разбиты на 8 групп. Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Кубка конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира. Победитель Лиги конференции выйдет в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Ливерпуль», победителем Лиги Европы — «Челси».