«Атлетико» начал снос старого стадиона «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» начал снос своего старого стадиона «Висенте Кальдерон».

Завершить работы по демонтажу арены планируется уже к концу октября.

Видео доступно в «твиттере» El Chiringuito.

Ранее работы по сносу стадиона «матрасников» приостанавливались из-за поступавших жалоб на громкие звуки и появившуюся пыль.

«Висенте Кальдерон» был построен в 1966 году. Изначально он назывался «Мансанарес». Позже он был переименован в честь президента мадридского клуба. Вместимость арены составляла 54 907 зрителей.

В 2017 году «Атлетико» перебрался на новый стадион, который получил название «Ванда Метрополитано». Вместимость новой арены мадридского клуба составила 67 тыс. зрителей. В текущем сезоне стадион принял финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).