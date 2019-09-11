«Атлетико» начал снос старого стадиона «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» начал снос своего старого стадиона «Висенте Кальдерон».
Завершить работы по демонтажу арены планируется уже к концу октября.
Видео доступно в «твиттере» El Chiringuito.
Ранее работы по сносу стадиона «матрасников» приостанавливались из-за поступавших жалоб на громкие звуки и появившуюся пыль.
«Висенте Кальдерон» был построен в 1966 году. Изначально он назывался «Мансанарес». Позже он был переименован в честь президента мадридского клуба. Вместимость арены составляла 54 907 зрителей.
В 2017 году «Атлетико» перебрался на новый стадион, который получил название «Ванда Метрополитано». Вместимость новой арены мадридского клуба составила 67 тыс. зрителей. В текущем сезоне стадион принял финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
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