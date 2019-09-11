Комитет Госдумы отклонил идею о возвращении пива на стадионы

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи не поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах. Документ не получил достаточного количества голосов и был отправлен на доработку.
«К сожалению, нам вдолбили стереотип, что пиво на стадионах — плохо. Теперь у людей пиво — это алкоголизм, люди, валяющиеся пьяными в подворотнях, и так далее. Чемпионат мира и Кубок конфедераций показали положительный пример, сейчас и на Евро будет разрешена продажа пива. Пивные компании — глобальные спонсоры футбола, и от этого нам никуда не уйти.
Тут нельзя быть „немножко беременной“. Необходимо во всех нюансах смотреть, как развивается футбол в мире. Тут важна и поддержка болельщиков: надо показать, что не надо делать из них каких-то демонов, которые напиваются пивом и валяются потом. Это не так. Практика мировая и чемпионата мира показала, что это заблуждение», — приводит слова одного из авторов законопроекта Дмитрия Свищева сайт телеканала НТВ.
Напомним, действующий в России запрет на продажу пива на стадионах был временно отменён летом прошлого года, когда в стране проходили матчи чемпионата мира.
- 11 сентября 2019
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