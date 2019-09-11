Гендиректор ЦСКА рассказал подробности, почему сорвался переход Комличенко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему «армейцы» не смогли подписать форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

«Ситуация с Комличенко? К сожалению, банально не удалось договориться с клубом. Если упрощать, мы предлагали аренду, «Млада» настаивала исключительно на продаже. Но это была высокооплачиваемая аренда. Она предусматривала обязательную опцию выкупа, если футболист проведёт определённое — разумное — количество игр. Мы полагали, что такой вариант должен устроить коллег из чешского клуба, но почему-то не устроил.

С первого дня мы предлагали формат аренды через опцию выкупа. Другое дело, что коллеги из Чехии шли навстречу с точки зрения уменьшения трансферной стоимости. Они существенно её снизили за счёт тех переговоров, которые мы вели. Получалась странная ситуация: мы ведём переговоры об аренде, а нас пытаются подтолкнуть к полноценному трансферу снижением трансферной стоимости. Но мы с самого первого дня переговоров хотели добиться аренды с опцией выкупа, поэтому снижение цены на наше окончательное решение не повлияло.

Почему мы настаивали на аренде? Футболист доказал свой уровень беспрецедентным количеством мячей в чемпионате Чехии. Какой бы ни был уровень этой лиги, 29 мячей – это серьёзно. Исходя из нашей модели игры и стиля Комличенко, у нас были определённые сомнения. Не хотелось иметь футболиста на длинном контракте, не довольного тем, что он не получает игровой практики. У клуба в этом случае был бы недешёвый актив, который не приносит пользы. Поэтому посчитали разумным попробовать договориться на аренду. Но мы предлагали большие деньги за неё – почти 20% суммы трансфера. А обязательная опция выкупа не оставляла нам возможности поматросить и бросить.

Мы долго обсуждали тему Комличенко с тренерским штабом. Он мог не подойти под схему игры, а переделывать весь рисунок игры под одного футболиста — утопия. Один из ключевых факторов, который крайне важен при выборе нападающего, — скоростные качества. Мы хотели увеличить общекомандную скорость.

Зимой, возможно, вернёмся к истории с Комличенко. Но это не гарантия. При этом ещё раз подчеркну: Комличенко очень хорошо зарекомендовал себя, и вызов в сборную это подтверждает. Но не факт, что ЦСКА стал бы его командой", — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.