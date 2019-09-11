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Бабаев: из РПЛ ЦСКА рассматривал двоих нападающих – Шомуродова и Соболева

Бабаев: из РПЛ ЦСКА рассматривал двоих нападающих – Шомуродова и Соболева
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что из Российской Премьер-Лиги в качестве усиления линии атаки «армейцы» рассматривали двоих форвардов — Эльдора Шомуродова из «Ростова» и Александра Соболева из «Крыльев Советов».

«Выходили ли мы на Шомуродова? Варианты в России рассматривались, но почти во всех случаях был категорический отказ со стороны клубов по причине нежелания продавать своих ведущих игроков. Никаких вопросов к коллегам нет, всё понятно. Конечно, всё покупается и продаётся, включая Криштиану Роналду, но это не наш случай. Рыночные условия никого не устраивали. Коллеги с первого дня говорили, что им это неинтересно. Нам говорилось: «Чтобы вы не тратили время, сразу скажем, что в продаже игроков мы не заинтересованы». В России были два варианта, и в обоих случаях это было так. Второй вариант – Соболев», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.

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