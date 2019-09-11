Младший сын Симеоне может перейти в «Атлетико»

Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может оказаться в академии мадридского клуба, сообщает Marca.



По информации источника, 16-летний футболист намерен переехать в Испанию. В настоящий момент Джулиано выступает за академию клуба «Ривер Плейт». Он живёт в Буэнос-Айресе вместе с матерью, бывшей женой Диего Симеоне.



Напомним, помимо Джулиано у Диего Симеоне есть ещё два сына. Старший сын специалиста Джованни Симеоне выступает за «Кальяри» на правах аренды. «Кальяри» обязан выкупить игрока у «Фиорентины» по окончании сезона за € 16 млн. Средний сын, Джанлука, в августе текущего года подписал контракт с клубом «Ибица», который выступает в испанской Сегунде Б.



Напомним, Диего Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с 2011 года.

Сын Симеоне перешёл в «Кальяри»