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Младший сын Симеоне может перейти в «Атлетико»

Младший сын Симеоне может перейти в «Атлетико»
Футбол / Испания 0

Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, может оказаться в академии мадридского клуба, сообщает Marca.

По информации источника, 16-летний футболист намерен переехать в Испанию. В настоящий момент Джулиано выступает за академию клуба «Ривер Плейт». Он живёт в Буэнос-Айресе вместе с матерью, бывшей женой Диего Симеоне.

Напомним, помимо Джулиано у Диего Симеоне есть ещё два сына. Старший сын специалиста Джованни Симеоне выступает за «Кальяри» на правах аренды. «Кальяри» обязан выкупить игрока у «Фиорентины» по окончании сезона за € 16 млн. Средний сын, Джанлука, в августе текущего года подписал контракт с клубом «Ибица», который выступает в испанской Сегунде Б.

Напомним, Диего Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с 2011 года.

Сын Симеоне перешёл в «Кальяри»
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