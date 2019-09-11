Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
«Было очень достойное предложение. Но я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.
Бабаев рассказал всё о трансферах ЦСКА. Мощное интервью гендиректора «армейцев»
Про Комличенко, предложение «Зенита» по Марио Фернандесу и влияние фанатов на переходы игроков.
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