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Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным

Бабаев: предложение «Зенита» по Марио Фернандесу было очень достойным
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что минувшим летом «Зенит» сделал очень достойное предложение по защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.

«Было очень достойное предложение. Но я могу только ещё раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его не интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в «Зенит» состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким ещё не сталкивался», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.

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