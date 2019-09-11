Бабаев: были мысли вернуть Мусу, вариант с Думбия не рассматривался

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «армейцы» не рассматривали вариант с возвращением Сейду Думбия, который ныне выступает за «Сьон».
«Гипотетическое возвращение Думбия этим летом? Да, мы такое делали с Вагнером, Мусой, тем же Думбия. Но хорошо то, что хорошо продумано, проанализировано, базируется на разуме, а не на эмоциях. Все мы тоскуем по временам, когда Вагнер, Думбия и Муса играли за нас. Но жить прошлым неправильно, это путь в никуда. Физиологические процессы не обмануть, все мы не молодеем. Мы знали функциональное состояние, в котором находится Сейду. Боюсь, даже если бы он выходил через матч, это стало бы разочарованием. Это было бы неправильно по отношению как к клубу, так и к самому игроку. Хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Этот вариант даже не рассматривался. А вот в отношении Мусы такие мысли были. Но его возвращение нереально — он получает в Саудовской Аравии очень хорошие деньги», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.
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