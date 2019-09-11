Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бабаев: были мысли вернуть Мусу, вариант с Думбия не рассматривался

Бабаев: были мысли вернуть Мусу, вариант с Думбия не рассматривался
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «армейцы» не рассматривали вариант с возвращением Сейду Думбия, который ныне выступает за «Сьон».

«Гипотетическое возвращение Думбия этим летом? Да, мы такое делали с Вагнером, Мусой, тем же Думбия. Но хорошо то, что хорошо продумано, проанализировано, базируется на разуме, а не на эмоциях. Все мы тоскуем по временам, когда Вагнер, Думбия и Муса играли за нас. Но жить прошлым неправильно, это путь в никуда. Физиологические процессы не обмануть, все мы не молодеем. Мы знали функциональное состояние, в котором находится Сейду. Боюсь, даже если бы он выходил через матч, это стало бы разочарованием. Это было бы неправильно по отношению как к клубу, так и к самому игроку. Хочется, чтобы Сейду запомнили на коне, а не на щите. Этот вариант даже не рассматривался. А вот в отношении Мусы такие мысли были. Но его возвращение нереально — он получает в Саудовской Аравии очень хорошие деньги», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.

Бабаев рассказал всё о трансферах ЦСКА. Мощное интервью гендиректора «армейцев»
Про Комличенко, предложение «Зенита» по Марио Фернандесу и влияние фанатов на переходы игроков.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент