Стерлинг подвергся расистским оскорблениям на «Уэмбли» во время игры с Болгарией

Нападающий «Манчестер Сити» и национальной команды Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям во время матча 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Болгарии (4:0), который прошёл на стадионе «Уэмбли» 7 сентября, сообщает Sky Sports.
По информации источника, один из болгарских болельщиков выкрикивал в адрес Стерлинга расистские оскорбления, после чего его выгнали со стадиона. Позже лондонская полиция подтвердила, что задержала мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка. В Футбольной ассоциации Англии (FA) отметили, что лондонский стадион «Уэмбли» проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении антисоциального и дискриминационного поведения и зрители, которые будут демонстрировать подобное поведение, будут вынуждены покинуть территорию стадиона.
- 11 сентября 2019
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