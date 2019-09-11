Гендиректор ЦСКА назвал главную причину, почему в клуб не вернулся Ерёменко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему в клуб не вернулся полузащитник Роман Ерёменко.

«Грустить и печалиться по поводу Ерёменко смысла уже нет. Честно говоря, я радуюсь. Рад за Рому, потому что иногда в жизни не хватает нам красивых историй и хэппи эндов. В кино их много, а в жизни, к сожалению, мало. Очень хочется, чтобы у Ромы всё так и продолжалось, потому что его игра не может оставлять равнодушным ни его сторонников, ни его недоброжелателей. Он молодец, он преодолел. Мы и тогда сказали, что остались немного в недоумении от его выбора. Но, видимо, он был в таком неуравновешенном состоянии, что не смог принять правильное решение.

Почему мы решили не приглашать его зимой? Главная причина — реакция болельщиков. История с Сосланом Джанаевым показалась бы детским лепетом. Мы не стали дальше обсуждать, потому что было понятно, что это утопия. Поэтому не утруждали себя необходимостью узнавать, что у него с травматизмом. Было понятно, что ничего страшного там нет, потому что мир футбольный очень тесен. Но мы не вникали в детали, потому что нужно было однозначно учитывать мнение болельщиков. Никто бы его уже не принял, потому что, как говорится, поезд ушёл", — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.