На сына Линекера напали во время матча отбора ЧМ-2022 Сьерра-Леоне — Либерия

Харри Линекер, сын бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера, подвергся нападению во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Сьерра-Леоне и Либерии, сообщает Mirror.



По информации источника, 25-летний Харри отправился в Африку, чтобы снять документальный фильм о футболе. На последней минуте матча игрок хозяев Умару Бангура не сумел реализовать пенальти, который вывел бы его команду в следующий раунд. После этого на трибунах начались беспорядки, болельщики начали закидывать поле палками и камнями.



«Харри был вынужден бежать в подтрибунное помещение, но там уже было более 50 человек. Они начали рвать на нём одежду, срывать часы, отбирать телефон, выворачивать карманы. У одного из нападавших был нож. К счастью, Харри сумел спрятаться за щитом охраны. Возможно, это спасло ему жизнь», — отметил Гари Линекер.