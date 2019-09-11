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На сына Линекера напали во время матча отбора ЧМ-2022 Сьерра-Леоне — Либерия

На сына Линекера напали во время матча отбора ЧМ-2022 Сьерра-Леоне — Либерия
Футбол / Англия 0

Харри Линекер, сын бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера, подвергся нападению во время отборочного матча чемпионата мира 2022 года между сборными Сьерра-Леоне и Либерии, сообщает Mirror.

По информации источника, 25-летний Харри отправился в Африку, чтобы снять документальный фильм о футболе. На последней минуте матча игрок хозяев Умару Бангура не сумел реализовать пенальти, который вывел бы его команду в следующий раунд. После этого на трибунах начались беспорядки, болельщики начали закидывать поле палками и камнями.

«Харри был вынужден бежать в подтрибунное помещение, но там уже было более 50 человек. Они начали рвать на нём одежду, срывать часы, отбирать телефон, выворачивать карманы. У одного из нападавших был нож. К счастью, Харри сумел спрятаться за щитом охраны. Возможно, это спасло ему жизнь», — отметил Гари Линекер.

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