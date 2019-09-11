Ещенко — о получении награды с «молодёжкой» «Спартака»: каждый год с медалью

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от получения серебряной медали за второе место в молодёжном первенстве России сезона-2018/19. Напомним, сегодня, 11 сентября, на базе «Спартака» в Тарасовке состоялась церемония вручения серебряных медалей игрокам молодёжного состава красно-белых.



«Серебряные медали в молодёжной команде. Каждый год с медалью», — написал Ещенко на странице в «Инстаграме».



Напомним, в сезоне-2018/19 Ещенко принял участие в нескольких матчах за молодёжную команду. Ещеко выступает в составе московского «Спартака» с 2016 года. Вместе с красно-белыми защитник выигрывал чемпионат России сезона-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка России в 2017 году.