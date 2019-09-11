Ещенко — о получении награды с «молодёжкой» «Спартака»: каждый год с медалью
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился впечатлениями от получения серебряной медали за второе место в молодёжном первенстве России сезона-2018/19. Напомним, сегодня, 11 сентября, на базе «Спартака» в Тарасовке состоялась церемония вручения серебряных медалей игрокам молодёжного состава красно-белых.
«Серебряные медали в молодёжной команде. Каждый год с медалью», — написал Ещенко на странице в «Инстаграме».
Напомним, в сезоне-2018/19 Ещенко принял участие в нескольких матчах за молодёжную команду. Ещеко выступает в составе московского «Спартака» с 2016 года. Вместе с красно-белыми защитник выигрывал чемпионат России сезона-2016/17, а также стал обладателем Суперкубка России в 2017 году.
Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака» и провели тренировку
- 11 сентября 2019
-
21:40
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:27
-
20:04
-
19:38
-
19:23
-
19:06
-
19:02
-
18:54
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
18:05
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:25
-
17:17
-
17:16
-
16:54
-
16:47
-
16:45
-
16:25
-
16:21
-
15:59
-
15:57
-
15:46
-
15:41
-
15:30
-
15:24
-
15:10
Партнерский контент