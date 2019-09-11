Источник: полиция против проведения игры «КАМАЗ» — «Спартак» в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» может пройти не в Набережных Челнах, а в другом городе, сообщает «Спорт Бизнес Online».
Согласно информации источника, местная полиция выступает против проведения встречи на домашнем стадионе «КАМАЗа». Правоохранительные органы опасаются, что не справятся с обязанностями имеющимися у них силами во время проведения матча такого масштаба. В полиции ожидают, что на встречу Кубка России может прибыть до 10 тыс. болельщиков столичной команды. Поэтому правоохранительные органы выступают за перенос матча в Казань или Москву. Тем не менее руководство Набережных Челнов делает всё, чтобы игра не была перенесена в другой город.
Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» состоится 25 сентября.
- 11 сентября 2019
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