Источник: полиция против проведения игры «КАМАЗ» — «Спартак» в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и московским «Спартаком» может пройти не в Набережных Челнах, а в другом городе, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Согласно информации источника, местная полиция выступает против проведения встречи на домашнем стадионе «КАМАЗа». Правоохранительные органы опасаются, что не справятся с обязанностями имеющимися у них силами во время проведения матча такого масштаба. В полиции ожидают, что на встречу Кубка России может прибыть до 10 тыс. болельщиков столичной команды. Поэтому правоохранительные органы выступают за перенос матча в Казань или Москву. Тем не менее руководство Набережных Челнов делает всё, чтобы игра не была перенесена в другой город.

Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» состоится 25 сентября.