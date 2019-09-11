«Манчестер Сити» назвал дорогу между академией и базой основы в честь Компани

«Манчестер Сити» назвал дорогу между академией клуба и базой основной команды в честь бывшего капитана Венсана Компани, сообщает пресс-служба «горожан».



На открытии «Поворота Венсана Компани» присутствовал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак. Сообщается, что в ближайшем будущем «Манчестер Сити» планирует установить статую Компани рядом с домашним стадионом клуба «Этихад — Сити оф Манчестер».

Фото можно посмотреть на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Компани выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. В составе «горожан» бельгийский футболист четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка Англии и четыре Кубка английской лиги. В составе «Андерлехта» Компани играл с 2003 по 2006 год. Вместе с «Андерлехтом» бельгийский футболист два раза становился чемпионом Бельгии. С 2004 года он выступает также в составе национальной команды Бельгии.