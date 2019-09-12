Егоров — о судействе в РПЛ: ситуация и у меня на 100% вызывает бурю возмущений

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал работу арбитров на старте сезона в Премьер-Лиге.

«Ситуация и у меня самого на 100% вызывает бурю возмущений. В этом нет никакой новости. Сами прекрасно понимаете, что были ошибки. В том числе резонансные. Как человек, который отвечает за результат, я где-то недоработал. В плане подготовки что-то сделали неправильно.

Вопросы обычно клубы задают одни и те же: почему там так, а здесь вот так? Но я не имею права в деталях говорить о том, что происходило на той встрече с клубами. Что было за теми дверями, там и осталось.

Скажу другое — во время паузы в чемпионате мы провели сбор. В основном он был посвящён теории — хватало, о чём поговорить. Провели индивидуальные беседы и вместе проанализировали, почему так всё произошло", — рассказал Егоров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».