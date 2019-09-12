Егоров: с арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил ошибки в работе арбитров на старте сезона в Премьер-Лиге.

«С теми арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой. В первом туре одна ошибка, во втором другая — вот и пошло всё как снежный ком. Мы не могли оставаться спокойными. К сожалению, были и другие ошибки. Сказать тут нечего, нужно работать и работать. Мы на последнем рубеже, цена ошибка большая. Просто это были не наши дни.

Тут комплекс всего. И психология, и недонастрой. Может быть, кто-то внутри себя делит игры на важные и неважные. Посмотрите на дерби, все центральные матчи прошли без ключевых ошибок, на всех было качественное судейство. Но когда приезжают команды из нижней части, кто-то думает: «Ага, тут я на опыте отсужу». В этом главная ошибка. Футбол такого не прощает. Дашь слабинку — всё, 100% возникнет проблема", — рассказал Егоров в эксклюзивном интервью «Чемпионату».