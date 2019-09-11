Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба.



Встреча состоится в четверг, 17 октября. Соперник «Санта-Фе» на данный момент не известен, он будет определён в ближайшие несколько дней.

Фото: Официальный сайт «Санта-Фе»

Ранее сообщалось, что Рональдиньо назначен послом туризма Бразилии. При этом у экс-футболиста нет паспорта, так как он и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой в запрещённом месте, что нанесло вред экологии. В 2018 году Роналдиньо был приговорён к штрафу размере $ 8,5 млн, который он не выплатил. За это у бразильца отобрали паспорт, и он не имеет права покидать страну.



Роналдиньо выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Чемпион мира 2002 года.