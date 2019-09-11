Россияне просят Ибрагимовича помочь мальчику, которого критикуют из-за причёски

В «Инстаграме» пользователи обратились к форварду «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу, чтобы тот помог школьнику Прохору Ильиных из Сосновоборска.

Как сообщает «Борус», мальчик увлекается футболом с трёх лет. Этим летом он сделал себе причёску, как у своего кумира — 37-летнего шведского нападающего. Прохор заплетает длинные волосы в косичку. Однако 1 сентября он вернулся из школы расстроенным. Мальчик попал под критику учителей за свою причёску. Родители юного футболиста обратились в школу за разъяснениями. В ответ им было предложено перевести Прохора на домашнее обучение.

Эта история стала набирать обороты. В «Инстаграме» уже был запущен флешмоб #HairLikeIbrahimovich в поддержку юного россиянина.

Фото можно посмотреть в инстаграм-аккаунте bazabazon.

В комментариях в аккаунте шведа россияне призывают легендарного футболиста обратить внимание на проблему и поддержать мальчика.

Россияне попросили Ибрагимовича поддержать мальчика из Сибири Фото : «Инстаграм» Златана Ибрагимовича

Россияне попросили Ибрагимовича поддержать мальчика из Сибири Фото : «Инстаграм» Златана Ибрагимовича