Россияне просят Ибрагимовича помочь мальчику, которого критикуют из-за причёски

В «Инстаграме» пользователи обратились к форварду «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу, чтобы тот помог школьнику Прохору Ильиных из Сосновоборска.
Как сообщает «Борус», мальчик увлекается футболом с трёх лет. Этим летом он сделал себе причёску, как у своего кумира — 37-летнего шведского нападающего. Прохор заплетает длинные волосы в косичку. Однако 1 сентября он вернулся из школы расстроенным. Мальчик попал под критику учителей за свою причёску. Родители юного футболиста обратились в школу за разъяснениями. В ответ им было предложено перевести Прохора на домашнее обучение.
Эта история стала набирать обороты. В «Инстаграме» уже был запущен флешмоб #HairLikeIbrahimovich в поддержку юного россиянина.
Фото можно посмотреть в инстаграм-аккаунте bazabazon.
В комментариях в аккаунте шведа россияне призывают легендарного футболиста обратить внимание на проблему и поддержать мальчика.
- 11 сентября 2019
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