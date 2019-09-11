Черышев — Марселино: у меня не хватит слов, чтобы выразить вам благодарность

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев обратился к Марселино Торалю, который сегодня, 11 сентября, был отправлен в отставку с поста главного тренера испанской команды.
«Тренер, у меня никогда не будет достаточно слов, чтобы выразить вам благодарность за всё, что вы сделали для меня. Вы принесли нам Кубок Испании, с вами мы играли в Лиге чемпионов, вместе преодолели множество трудностей. Я надеюсь, что у вас всё хорошо сложится в будущем, хотя и не сомневаюсь, что так оно и будет. Я благодарю вас за доверие, несмотря на плохие дни и травмы», — написал Черышев на странице в «Инстаграме».
Марселино занимал пост главного тренера «Валенсии» с 2017 года. За время работы с командой он сумел два раза подряд выйти с ней в Лигу чемпионов, а в прошлом сезоне коллектив завоевал Кубок Испании. После трёх туров нынешнего розыгрыша испанской Примеры «летучие мыши», набрав 4 очка, занимают 10-е место.
- 11 сентября 2019
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