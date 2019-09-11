Винисиус — о дебюте за сборную Бразилии: было чувство, будто воплощаю мечту

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от дебюта за сборную Бразилии. Напомним, игрок принял участие в товарищеском матче с национальной командой Перу (0:1).



«Это было уникальное чувство, будто я воплощаю мечту. После стольких лет усердной работы я не мог перестать думать о своей семье и о том, что они сделали для того, чтобы этот момент стал реальностью. Они посвятили всю свою жизнь тому, чтобы направить меня на правильный путь. Мне повезло, что они всегда меня поддерживали.

Я был счастлив. Я наслаждался моментом и играл с той же радостью, с какой я играю обычно. Тите — отличный тренер и хороший человек. Он поддерживал меня и многому научил за то время, что я был в национальной сборной. Он сказал мне сконцентрироваться на игре и играть так хорошо, как я могу», — приводит слова Винисиуса AS.