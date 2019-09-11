«Рязань» и «Чертаново» проиграли первые матчи 1/16 финала женской Лиги чемпионов

Российские клубы неудачно сыграли в первых матчах 1/16 финала женской Лиги чемпионов.

«Рязань» на своём поле со счётом 0:9 была разгромлена действующим победителем турнира — «Лионом». В составе победителей хет-триком отметились Венди Ренар и Ада Хегерберг — первая в истории обладательница «Золотого мяча» среди женщин (2018 год). Ещё по мячу забили Дженнифер Марожсан, Амандин Генри и Амель Махри.

«Чертаново», также дома, уступило «Глазго Сити» со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 11-й минуте забила полузащитник шотландской команды Хэйли Лаудер.

Ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов «Лион» и «Рязань» сыграют в среду, 25 сентября. «Глазго Сити» и «Чертаново» свою встречу проведут днём позже.